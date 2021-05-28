Водителям приходится стоять на въездах на мосты, в центре и на главных транспортных артериях. На некоторых участках движение затруднено из-за ремонтных работ и ДТП.

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Где затруднено движение в Киеве: детали

  • Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
  • Улица Братиславская ("Черниговская");
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
  • Улица Набережно-Рыбальская;
  • Улица Набережно-Крещатицкая;
  • Проспект Героев Сталинграда;
  • Проспект Бандеры;
  • Проспект Победы;
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Движение частично парализовано из-за ДТП: авария на Голосеевском проспекте, на улице Жилянской и несколько ДТП на Большой Окружной дороге.

Где пробки в Киеве: онлайн карта

ондайн карта затори в Києві

Авария на Борщаговке: детали

  1. Из-за аварии на бульваре Вацлава Гавела 18а движение полностью парализовано.
  2. Легковушка атаковала трамвай около 8:20 утра.
  • На месте работает полиция.
  • Водители и пассажиры нервничают: приходится объезжать место ДТП, а киевляне вынуждены менять свои планы и добираться в центр не на электротранспорте.

Место ДТП глазами других водителей: видео​

 