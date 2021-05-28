Водителям приходится стоять на въездах на мосты, в центре и на главных транспортных артериях. На некоторых участках движение затруднено из-за ремонтных работ и ДТП.
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Где затруднено движение в Киеве: детали
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Движение частично парализовано из-за ДТП: авария на Голосеевском проспекте, на улице Жилянской и несколько ДТП на Большой Окружной дороге.
Где пробки в Киеве: онлайн карта
Авария на Борщаговке: детали
- Из-за аварии на бульваре Вацлава Гавела 18а движение полностью парализовано.
- Легковушка атаковала трамвай около 8:20 утра.
- На месте работает полиция.
- Водители и пассажиры нервничают: приходится объезжать место ДТП, а киевляне вынуждены менять свои планы и добираться в центр не на электротранспорте.
Место ДТП глазами других водителей: видео