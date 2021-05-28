Киев 28 мая снова стоит в утренних пробках: где затруднено движение

На дорогах Киева 28 мая по-утреннему повышенный трафик. Киевляне и гости города спешат в центр: движение авто медленное из-за часа-пик.

Водителям приходится стоять на въездах на мосты, в центре и на главных транспортных артериях. На некоторых участках движение затруднено из-за ремонтных работ и ДТП.

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Где затруднено движение в Киеве: детали

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Улица Братиславская ("Черниговская");

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие.

Движение частично парализовано из-за ДТП: авария на Голосеевском проспекте, на улице Жилянской и несколько ДТП на Большой Окружной дороге.

Где пробки в Киеве: онлайн карта

Авария на Борщаговке: детали

Из-за аварии на бульваре Вацлава Гавела 18а движение полностью парализовано. Легковушка атаковала трамвай около 8:20 утра.

На месте работает полиция.

Водители и пассажиры нервничают: приходится объезжать место ДТП, а киевляне вынуждены менять свои планы и добираться в центр не на электротранспорте.

Место ДТП глазами других водителей: видео​