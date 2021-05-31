Пробки образовались на привычных "сложных" участках в центре и на въездах на мосты. Количество красных участков на карте постепенно увеличивается.

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Уже традиционно движение на всех мостах замедленно: на Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.

На Окружной дороге ведутся ремонтные работы и уже произошло несколько ДТП.

На правом берегу Киева частично затруднено движение в центре. На улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, Владимирский спуск, проспекте Степана Бандеры наблюдается повышенный автотрафик.

Из-за аварий и большое количество автомобилей дороги сковало заторами на проспекте Победы, улицах Жилянская, Борщаговская, Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса, Воздухофлотском проспекте, улице Глубочицкая, на проспекте Валерия Лобановского и Голосеевском проспекте.

На левом берегу пробки наблюдаются на проспектах Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварском проспекте, Дарницким шоссе.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте: