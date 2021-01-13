Украинская столица вновь оказалась в мировом антирейтинге городов по количеству пробок в 2020 году. Киев занял 7 место – это единственный европейский город в первой десятке. А в 20-ку попали еще и Одесса и Харьков.

Ситуация с пробками в Киеве ухудшается каждый год и пока власти обещают решить эту проблему, столица все поднимается в списке – в 2019 году было 12 место. Антирейтинг готовит сервис TomTom. В компании посчитали данные из 57 стран и 416 городов.

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Худший город в мире – Москва. Столица России занимает "почетное" первое место в этом списке. Серебро и бронзу "взяли" Мумбай (Индия) и Богота (Колумбия).

В топ попали еще два украинских города – Одесса (11 место) и Харьков (13 место).

Вот так выглядит первая 20-ка городов

Скриншот сайта TomTom

Турцию (за исключением небольшой ее части) нельзя считать Европой, с точки зрения географии. Так же говорят и о России. Если учитывать эти факты, то первые 3 места в Европе занимают украинские города.

Кстати говоря! Сайт 24 канала каждый день готовит информацию для водителей о пробках в Киеве.