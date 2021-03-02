Киев вошел в 100 городов по качеству жизни: на каком месте столица
Украинская столица вошла в рейтинг лучших 100 городов для жизни. Первое место в списке заняла столица Финляндии, а вот Киев фактически замыкает этот список.
Источник:Интерфакс-Украина
Рейтинг составляет консалтинговая фирма Knight Frank, он охватывает 100 городов. В тройку лидеров попали: финляндский Хельсинки, испанский Мадрид и канадский Ванкувер.
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Топ-100 городов мира по качеству жизни
Рейтинг городов по качеству жизни рассчитывают по 4 показателям:
- здравоохранение;
- безопасность;
- качество воздуха;
- стойкость – экологическая и рыночная.
Киев занимает в этом списке 99 позицию. Его опередила столица ЮАР – Йоханнесбург, а замкнул 100 городов нигерийский Лагос.
Рейтинг 100 инновационных городов мира
Рейтинг City Trifecta определяется по показателям качества жизни и уровнем инновационного развития.
В этот перечень Украины не попала.
Возглавил список 2020 года немецкий Мюнхен, на второй позиции расположился японский Токио, а третье место между собой поделили Париж и Нью-Йорк. Список инновационности тоже замыкает нигерийский Лагос.
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