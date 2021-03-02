Украинская столица вошла в рейтинг лучших 100 городов для жизни. Первое место в списке заняла столица Финляндии, а вот Киев фактически замыкает этот список.

Рейтинг составляет консалтинговая фирма Knight Frank, он охватывает 100 городов. В тройку лидеров попали: финляндский Хельсинки, испанский Мадрид и канадский Ванкувер.

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Топ-100 городов мира по качеству жизни

Рейтинг городов по качеству жизни рассчитывают по 4 показателям:

здравоохранение;

безопасность;

качество воздуха;

стойкость – экологическая и рыночная.

Киев занимает в этом списке 99 позицию. Его опередила столица ЮАР – Йоханнесбург, а замкнул 100 городов нигерийский Лагос.

Интересно знать! В 2019 году лучшими признали только европейские города – Осло, Цюрих и Хельсинки.

Рейтинг 100 инновационных городов мира

Рейтинг City Trifecta определяется по показателям качества жизни и уровнем инновационного развития.

В этот перечень Украины не попала.

Возглавил список 2020 года немецкий Мюнхен, на второй позиции расположился японский Токио, а третье место между собой поделили Париж и Нью-Йорк. Список инновационности тоже замыкает нигерийский Лагос.