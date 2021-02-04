В Киев возвращаются морозы: уже завтра будет -9 градусов
В Киев возвращаются сильные морозы. 5 февраля синоптики прогнозируют минусовую температуру.
Источник: Укргидрометцентр
Сейчас в столице довольно тепло, как для зимы – идет дождь, а температура воздуха днем составляет +3...+5, а ночью +2.
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Впрочем, уже завтра в город вернутся морозы. Синоптики передают днем -4…-6, а ночью -7...-9.
В Киеве за январь зафиксировали 9 погодных рекордов
Напомним, что первый месяц 2021 года в Киеве оказался теплее климатической нормы. Отклонение от среднемесячной температуры за январь 1991-2020 годов климатологи зафиксировали на 0,7 градуса.
По данным экспертов, в среднем в январе столбики термометров показывали -2,5°C. И это с учетом достаточно холодных недель, когда температура охлаждалась до -20 градусов.
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