В Киев возвращаются сильные морозы. 5 февраля синоптики прогнозируют минусовую температуру.

Источник: Укргидрометцентр

Сейчас в столице довольно тепло, как для зимы – идет дождь, а температура воздуха днем ​​составляет +3...+5, а ночью +2.

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Впрочем, уже завтра в город вернутся морозы. Синоптики передают днем ​​-4…-6, а ночью -7...-9.

В Киеве за январь зафиксировали 9 погодных рекордов

Напомним, что первый месяц 2021 года в Киеве оказался теплее климатической нормы. Отклонение от среднемесячной температуры за январь 1991-2020 годов климатологи зафиксировали на 0,7 градуса.

По данным экспертов, в среднем в январе столбики термометров показывали -2,5°C. И это с учетом достаточно холодных недель, когда температура охлаждалась до -20 градусов.