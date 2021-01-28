Киев попал в престижный международный рейтинг "Global cities: новые приоритеты для нового мира". Впервые украинская столица оказалась в этом списке.

Источник: КМДА

Киев включили в два издания: "Глобальный индекс городов" (GCI) и "Глобальный прогноз городов" (GCO). Наша столица заняла 89 и 94 позицию из 151 города мира.

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"Глобальный индекс городов" (GCI) оценивает деловую активность, человеческий капитал, информационный обмен, культурный опыт и вовлеченность общественности к принятию решений. "Глобальный прогноз городов" (GCO) анализирует предпосылки для будущего развития, основываясь на экономических показателях, инновациях и способности города привлекать к активному участию талантливый человеческий капитал.

Составители рейтинга проанализировали социально-экономическое положение Киева на момент вхождения в состояние борьбы с распространением пандемии COVID-19 и перспективы восстановления экономики города в условиях меняющегося мира.

Аналитики также отметили основные последствия пандемии в крупных городах и определили ряд тенденций и вызовов, которые придется преодолевать руководителям городов. Авторы рейтинга предлагают особое внимание обратить на 3 важные сферы, в которых необходимо двигать инновационный процесс: экономика, социальная политика и культура.

Пятерка лидеров Глобального индекса городов (GCI) выглядит так:

Нью-Йорк (США),

Лондон (Великобритания),

Париж (Французская Республика),

Токио (Япония),

Пекин (КНР).

Замыкает десятку лидеров американский город Вашингтон. А вот лучшие предпосылки для восстановления экономики и дальнейшего развития, по мнению авторов "Глобального прогноза городов" (GCO), имеют: