В прошлом году Киев занимал 139 строчку этого рейтинга. Украинская столица опередила Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго.
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Как оценивали
Города оценивали по ряду критериев:
- безопасность,
- качество инфраструктуры,
- доступность транспорта,
- количество учреждений культуры,
- уровень развития бизнеса.
Составители рейтинга считают, что в столице Украины есть перспективы подняться еще выше в следующем году.
Архитектурно одаренный, доброжелательный и креативный, Киев – это спокойная европейская столица на подъеме,
– указано в тексте.
Другие рейтинги
Интересно, что существуют и другие рейтинги, в которых наша столица занимает последние места. К примеру, в марте 2021 года обнародовали рейтинг City Wellbeing Index – он также определяет города по качеству жизни. Так вот в этом списке Киев занял предпоследнее место, рядом со столицей Нигерии. Об этом сообщали на Интерфакс-Украина.