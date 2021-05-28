Киев впервые вошел в сотню лучших городов мира: обошел даже Манчестер и Глазго

Киев впервые попал в ТОП 100 лучших городов мира. По мнению компании "Resonance" столица Украины заняла 87 место.

В прошлом году Киев занимал 139 строчку этого рейтинга. Украинская столица опередила Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго.

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Как оценивали

Города оценивали по ряду критериев:

безопасность,

качество инфраструктуры,

доступность транспорта,

количество учреждений культуры,

уровень развития бизнеса.

Составители рейтинга считают, что в столице Украины есть перспективы подняться еще выше в следующем году.

Архитектурно одаренный, доброжелательный и креативный, Киев – это спокойная европейская столица на подъеме,

– указано в тексте.

Другие рейтинги

Интересно, что существуют и другие рейтинги, в которых наша столица занимает последние места. К примеру, в марте 2021 года обнародовали рейтинг City Wellbeing Index – он также определяет города по качеству жизни. Так вот в этом списке Киев занял предпоследнее место, рядом со столицей Нигерии. Об этом сообщали на Интерфакс-Украина.