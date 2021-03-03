Киев впервые за 37 лет купит новые кабины для фуникулера
Для киевского фуникулера купят новые кабины / 24 канал
В Киеве решили обновить фуникулер, планируют закупить новые кабины и оборудование. Последний раз это делали в 1984 году.
Источник:24 канал
"Киевпастранс" объявило тендер на закупку 2 кабин стоимостью почти 6,5 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данные в системе тендеров.
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Заявки принимают до 24 марта. Сроки планируют завершить не позднее сентября 2022 года.
Вместе с кабинами "Киевпастранс" закупит:
- инструменты,
- оборудование,
- системы быстрой зарядки,
- запчасти.
Также "будут покупать" и услуги по обучению персонала. Проект реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком.
Кроме этого, Киев закупит 20 трамваев и 100 автобусов, об этом ранее сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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