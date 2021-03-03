В Киеве решили обновить фуникулер, планируют закупить новые кабины и оборудование. Последний раз это делали в 1984 году.

"Киевпастранс" объявило тендер на закупку 2 кабин стоимостью почти 6,5 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данные в системе тендеров.

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Заявки принимают до 24 марта. Сроки планируют завершить не позднее сентября 2022 года.

Вместе с кабинами "Киевпастранс" закупит:

инструменты,

оборудование,

системы быстрой зарядки,

запчасти.

Также "будут покупать" и услуги по обучению персонала. Проект реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком.

Кроме этого, Киев закупит 20 трамваев и 100 автобусов, об этом ранее сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Киевский фуникулер был запущен в 1905 году. Он соединяет исторический старый Киев с Почтовой площадью. Последний раз капитально обновлялся в 1984 году.