В Киев временно не будут пускать грузовики: из-за сильного снега
Из-за сильного снега в Киеве решили временно запретить въезд крупногабаритного транспорта. Правило будет действовать с 00:00 28 января.
Источник: КГГА
Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. В департаменте муниципальной безопасности обещают сообщить когда путь для грузовиков будет открыт.
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Также в КГГА предупредили водителей о том, что на дорогах возможна гололедица.
Городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах,
– сообщают в администрации.
Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
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