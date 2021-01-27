Из-за сильного снега в Киеве решили временно запретить въезд крупногабаритного транспорта. Правило будет действовать с 00:00 28 января.

Источник: КГГА

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. В департаменте муниципальной безопасности обещают сообщить когда путь для грузовиков будет открыт.

Читайте также На Киев надвигаются дождь и снегопады: коммунальщики начали обработку дорог

Также в КГГА предупредили водителей о том, что на дорогах возможна гололедица.

Городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах,

– сообщают в администрации.

Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.