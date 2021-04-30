Из-за улучшения ситуации с распространением COVID-19 в столице вскоре почти полноценно заработают заведения общественного питания, торговые центры и фитнес-залы.

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Кроме того, власти позволят проведение массовых мероприятий.

Что позволят в Киеве с 1 мая

В КГГА подчеркнули, что несмотря на снятие некоторых ограничений после выхода Киева из локдауна, обязательными для жителей будут оставаться ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

С 1 мая в столице:

обеспечат свободный доступ людей к общественному транспорту. Однако при этом заполненность троллейбусов, трамваев, автобусов и маршруток должна быть не более, чем 50% от количества мест;

начнут работать учреждения торговли и торгово-развлекательные центры;

позволят работу ярмарок и рынков;

заведения общественного питания смогут принимать клиентов с 7:00 до 24:00, но при условии соблюдения расстояния в 2 метра между столами и не более 4 человек за столом. Банкеты и другие массовые мероприятия запрещены;

при условии соблюдения 10 квадратных метров на 1 человека могут работать спортивные залы и фитнес-центры. В бассейне смогут плавать не более 4 человек в одной дорожке при индивидуальных занятиях и не более 6 человек при групповых;

откроются кинотеатры и другие учреждения культуры. Они должны обеспечить заполнение не более 50% мест;

позволят проведение массовых мероприятий с наполненностью залов не более чем на 50% мест и с учетом 4 квадратных метров на 1 посетителя.

Что позволят в Киеве с 5 мая

откроются детские сады, школы и другие учебные заведения. Под запретом останется проведение массовых мероприятий со зрителями;

начнется учебно-тренировочный процесс в спортивных сооружениях учреждениями физической культуры и спорта;

киевляне получат доступ к оказанию социальных услуг;

Всего в Киеве с начала мая будут действовать все правила, которые предусмотрены адаптивным карантином от Минздрава, и касаются желтой зоны.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала