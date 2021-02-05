Из-за непогоды 8 и 9 февраля в Киеве будет действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта. Точное время начала ограничений пока неизвестно.

Как отметили в КГГА, отсутствие грузовиков на дороге поможет уменьшить пробки. Кроме того, это упростит движение техники, которая будет убирать автодороги.

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Также, если дальнобойщикам и владельцам больших машин запретят заезжать в Киев, столичные автомобилисты будут лишены необходимости избегать столкновения с грузовиками, которые буксуют при движении вверх и скатываются назад.

Будут работать эвакуаторы

Чиновники также в очередной раз призвали киевлян воздержаться от пользования личными автомобилями во время снегопада, и попросили отдавать предпочтение общественному транспорту.

А вот особое внимание 8 и 9 февраля автомобилистам нужно уделять парковке своих машин. Если машина будет оставлена на обочине дороги и в запрещенном для этого месте и будет мешать работе снегоуборочной техники, ее обязательно отвезут на штрафплощадку.

По данным Украинского гидрометцентра, уже в следующий понедельник в Киеве может выпасть от 15 до 20 сантиметров снега. Осадки будут сопровождаться резким снижением температуры и гололедицей.