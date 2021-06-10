Во время пленарного заседания большинство депутатов Киевсовета проголосовали за проведение закупок для КП "Киевский метрополитен". Представители местной власти согласовали несколько договоров, заключенных в рамках подготовки инвестиционного проекта "Модернизация городского транспорта города Киева II".

Смотрите также "Виноградарь", – Кличко пообещал открыть новую станцию метро еще до конца 2021

Тендерную процедуру проводят на площадке закупок ЕБРР.

В метро Киева появятся проходные вагоны

В КГГА отметили, что 50 миллионов евро планируют потратить на 50 вагонов.

Сделают это двумя лотами:

5 поездов с отдельными вагонами;

5 поездов с проходными вагонами.

Первый этап проведения тендера уже закончился. Сейчас чиновники прорабатывают предложения участников торгов.

В феврале 2021 года Киевсовет предоставил гарантии ЕБРР для получения Киевом кредита на новые вагоны метро. Реализация этого инвестиционного проекта будет иметь ощутимый эффект уже в краткосрочной перспективе, и даст возможность улучшить транспортное обслуживание киевлян и гостей столицы,

– подчеркнул директор департамента финансов КГГА Владимир Репик.