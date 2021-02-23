Киевсовет 23 февраля принял решение о привлечении 50 миллионов евро от ЕБРР, чтобы закупить новые вагоны для метро. Для такого кредита депутаты предоставили местные гарантии.

Срок привлечения средств ЕБРР – до 12 лет.

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Европейский банк реконструкции и развития выделил 50 млн евро на закупку Киевом вагонов метрополитена. И после решения Киевсовета – в пятницу – мы подпишем кредитный договор. И планируем в этом году заключить контракт на приобретение новых вагонов для столичного метро,

– сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Пресс-служба Киевсовета также сообщила, что за эти деньги можно будет приобрести 50 вагонов: то есть, стоимость одного будет составлять – 1 миллион евро.

Куда пойдут вагоны

В первую очередь вагоны будут работать на Сырецко-Печерской ("зеленой") линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Депутаты уверяют, что это улучшит транспортное обслуживание жителей близлежащих районов и гостей столицы даст возможность быстро перевозить пассажиров в центр города, пересадочные станции, уменьшить нагрузку на наземный транспорт и улучшить экологическую ситуацию в Киеве.