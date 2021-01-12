Эксперты оценили 155 городов из 60 стран мира и составили рейтинг индекса зеленых насаждений. Киев в нем оказался только на 100 месте.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Husqvarna Urban Green Space Index. Эксперты HUGSI занимаются анализом размеров, пропорций, распределения и состояния зеленых насаждений в городских районах.

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Согласно данным HUGSI, в Европе Киев занимает 63 место из 72. В мире – 100.

Как оценили зеленые насаждения Киева

На территории столицы, согласно выводам работников HUGSI, доля зеленых насаждений достигает отметки в 44%.

Большинство зелени в Киеве – деревья. Их 40%. Травы – всего 4%.

Первые места во всемирном рейтинге заняли Шарлотт из штата Нью-Йорк в США, Дурбан из ЮАР и литовский Вильнюс.