Киев занял 100 место в рейтинге самых зеленых городов мира
Эксперты оценили 155 городов из 60 стран мира и составили рейтинг индекса зеленых насаждений. Киев в нем оказался только на 100 месте.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Husqvarna Urban Green Space Index. Эксперты HUGSI занимаются анализом размеров, пропорций, распределения и состояния зеленых насаждений в городских районах.
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Согласно данным HUGSI, в Европе Киев занимает 63 место из 72. В мире – 100.
Как оценили зеленые насаждения Киева
На территории столицы, согласно выводам работников HUGSI, доля зеленых насаждений достигает отметки в 44%.
Большинство зелени в Киеве – деревья. Их 40%. Травы – всего 4%.
Первые места во всемирном рейтинге заняли Шарлотт из штата Нью-Йорк в США, Дурбан из ЮАР и литовский Вильнюс.
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