Киев занял 7 место среди самых загрязненных городов мира: фото
Качество воздуха в столице 19 февраля является опасным для всех без исключения людей. А тем, кто страдает заболеваниями дыхательных путей, вообще следует максимально воздерживаться от пребывания на улице.
Источник:24 канал
Согласно данным IQAir, измерение опасных примесей в воздухе в Киеве сейчас оценивается в отметку 153. При норме 50.
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Ситуация немного улучшилась, но по состоянию на 11:00 индекс загрязнения воздуха был 171, из-за чего украинская столица снова попала в 10 городов с наиболее загрязненным воздухом.
Бывает и хуже
Первое место в рейтинге занял пакистанский Лахор, где приборы показывают цифру 430. По крайней мере, во время измерений за последние годы показатели загрязненности не поднимались выше отметки в 200.
Лучше носить маску даже на улице
- Чтобы уменьшить влияние загрязненного опасными частицами воздуха, эксперты рекомендуют не выходить на улицу без маски, или, по возможности, вообще оставаться дома.
- Также внутри зданий рекомендуется включить очиститель воздуха и закрыть окна.
- От нагрузок и спорта на улице лучше вообще воздержаться.
Киев снова попал в лидеры рейтинга городов с плохим воздухом / Скриншот IQAir
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