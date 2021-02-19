Качество воздуха в столице 19 февраля является опасным для всех без исключения людей. А тем, кто страдает заболеваниями дыхательных путей, вообще следует максимально воздерживаться от пребывания на улице.

Согласно данным IQAir, измерение опасных примесей в воздухе в Киеве сейчас оценивается в отметку 153. При норме 50.

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Ситуация немного улучшилась, но по состоянию на 11:00 индекс загрязнения воздуха был 171, из-за чего украинская столица снова попала в 10 городов с наиболее загрязненным воздухом.

Бывает и хуже

Первое место в рейтинге занял пакистанский Лахор, где приборы показывают цифру 430. По крайней мере, во время измерений за последние годы показатели загрязненности не поднимались выше отметки в 200.

Лучше носить маску даже на улице

Чтобы уменьшить влияние загрязненного опасными частицами воздуха, эксперты рекомендуют не выходить на улицу без маски, или, по возможности, вообще оставаться дома.

Также внутри зданий рекомендуется включить очиститель воздуха и закрыть окна.

От нагрузок и спорта на улице лучше вообще воздержаться.



Киев снова попал в лидеры рейтинга городов с плохим воздухом / Скриншот IQAir