Усложняется движение из-за ремонтных работ и аварии. Правоохранители уже зафиксировали ряд ДТП.
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Где затруднено движение: детали
- В центре: на Сечевых Стрельцов, Саксаганского, Крещатике, Глыбочицкой, Большой Житомирской, Большой Васильковской, Александра Довженко, Жилянской и бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки и Дружбы Народов.
- В пробках стоят авто на проспектах Воздухофлотском, Науки, Победы и Степана Бандеры.
- "Тянучки" на Окружной дороге и Набережном шоссе.
- Значительно затруднено движение на Южном, Русановском и Северном мостах из-за аварий.
- На Днепровской набережной, проспектах Гагарина, Бажана и Броварском также все стоит.
Интерактивная карта пробок