Киев попал в желтую зону карантина и на майские выходные людям разрешили гулять. Впрочем, стоит придерживаться противоэпидемических мероприятий.

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Чтобы локдаун не был бесполезным

Об этом в очередной раз подчеркнул мэр Виталий Кличко. Он призвал людей провести эти дни со своими семьями.

Время ходить в гости и собираться большим компаниями еще не пришло. Сегодня главное не вызвать новой волны болезни, а то получится так, что локдаун был бесполезным,

– подчеркнул Кличко во время традиционного онлайн-брифинга.

Он также напомнил, что Киев выходит из локдауна и подчеркнул, что дальнейшая ситуация в городе будет зависеть от каждого жителя.

В Киеве с 1 мая будут действовать ограничения желтой зоны

в транспорте разрешены перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала