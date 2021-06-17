В 2019 – 2020 годах подрядчик по заказу КК "Киевавтодор" осуществлял работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в Киеве. Речь идет об объекте на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино. Сумма работ оценена в 413 миллионов гривен.

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Ранее уже приходили

Это дело расследует ГФС и прокуратура. Правоохранители пришли с обысками в офисные помещения КК "Киевавтодор".

По данным следствия, подрядчик и должностные лица предприятия использовали фиктивную фирму, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Ранее правоохранители уже обыскивали предприятия 12 мая в рамках этого же производства.