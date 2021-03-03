В Киеве 2 марта на улице Якуба Коласа, 8, в Святошинском районе, пожарные нашли тело мужчины. В то же время трех человек удалось спасти.

Трагедия произошла вечером во дворе 9-этажного дома в отдельно стоящем отселенном 2-этажном здании. На первом этаже загорелся мусор.

Читайте также В Киеве пьяный таксист сбил маму с коляской: ребенок не пострадал

Бойцы ГСЧС спасли 3 человек, которые были переданы бригаде скорой помощи. Впрочем, они отказались от госпитализации. Вероятно, что это были бездомные, которые жили в помещении.

Во время ликвидации огня, пожарные нашли тело мужчины. Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Возможно, он погиб от пожара, который успел охватить 20 квадратных метров.

Обстоятельства смерти и причины возгорания выяснять следствие.