В Киеве 2 апреля будут принимать решение по усилению карантина. В частности могут остановить движение общественного транспорта и работу детских садов и школ.

Такие дополнительные меры карантина необходимы, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса в Киеве. Те ограничения, которые уже действуют на территории столицы, не помогают. В больницах нет мест.

К теме о ковиде В Киеве 1100 новых случаев ковида: Рубан рассказал, будут ли останавливать транспорт

Киеву нужны дополнительные места в больницах

Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии для одного из телеканалов сообщил, что была договоренность с Национальной академией медицинских наук о выделении 500 коек для больных ковид.

Если Академия не предоставит эти места, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина,

– сообщил Рубан.

По его словам, карантин могут усилить на всех уровнях. Речь идет о прекращении работы детских садов, начальных классов (1-4 классы) и работы общественного транспорта.

Рубан также добавил, что "Укртрансбезопасность" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта. Там обнаруживаются многочисленные нарушения правил.

Число новых больных увеличилось

За последние сутки в Киеве обнаружили 1100 новых случаев заболевания ковид. А 30 марта был зафиксирован резкий рост – количество больных за сутки увеличилось в три раза.

Мэр Киева Виталий Кличко говорил о том, что город будет закрывать все, если показатели не улучшатся.