Днем синоптики не обещают существенных осадков. Температура днем в столице поднимется до 19 градусов тепла.
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Прогноз погоды на 2 июня в Киеве
- Ветер северо-восточный 7–12 метров в секунду.
- Вероятны шквальные порывы ветра до 18 метров в секунду.
- Температура по области днем будет достигать 16–19 тепла.
- На территории Киева и области будет переменная облачность.
- Ночью дождь.
Какой будет погода в Киеве 2 июня / Карта Укргидрометцентра