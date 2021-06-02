В Киеве 2 июня прогнозируют шквальный ветер

ГСЧС предупреждает об опасности из-за шквального ветра в столице 2 июня. МЧС объявили желтый уровень опасности.

Днем синоптики не обещают существенных осадков. Температура днем в столице поднимется до 19 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 2 июня в Киеве

Ветер северо-восточный 7–12 метров в секунду.

Вероятны шквальные порывы ветра до 18 метров в секунду.

Температура по области днем будет достигать 16–19 тепла.

На территории Киева и области будет переменная облачность.

Ночью дождь.



Какой будет погода в Киеве 2 июня / Карта Укргидрометцентра