В Киеве 4 марта вновь сообщили о минировании станций метро. "Университет" и "Крещатик", а также пересадочный узел на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход.

Работа станций будет восстановлена после проверки – пока правоохранители ищут взрывчатку.

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Кто-то анонимно сообщил о минировании. Вероятно, что это очередная "шутка".

Фейковые минирования

В столице за последнее время уже арестовали нескольких телефонных террористов, которые сообщали о минировании метро, ​​торговых центров, а также административных зданий. Такие действия в Украине наказываются тюремным сроком.

2 марта парламент проголосовал за ужесточение ответственности за такие "шутки". Если раньше за это могли дать от 2 до 6 лет, теперь псевдоминеры будут получать от 4 до 8 лет, а еще будут конфисковывать имущество.