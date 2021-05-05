В метро образовались очереди, люди в масках. Впрочем, не все соблюдают дистанцию.

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Ситуация в метро

Напомним, что до 30 апреля общественный транспорт в Киеве работал с ограничениями – право проезда имели те, кому выдали специальные пропуска.

С 1 мая столицу вывели из красной зоны карантина и местные власти разрешили пользоваться метро и другими видами общественного транспорта всем жителям и гостям Киева.

В то же время город перевели в оранжевую зону.

Очередь к турникетам на станции метро "Позняки" 5 мая 2021 года / Фото: сайта "Сегодня"

В вагонах все в масках / Фото 24 канала

В столице действуют ограничения желтой зоны

в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.

Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала