В Киеве 8 февраля объявил штормовое предупреждение – синоптики прогнозируют прирост снега 20-30 сантиметров. Также будут сильные порывы ветра, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.

Недаром же назвали этот месяц – февраль ("лютий" – укр.). Дороги замело, движение транспорта ограничено во всей столице, а грузовикам вообще запретили на время непогоды заезжать в Киев.

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Интенсивный снегопад ожидается во второй половине понедельника. В "Киевавтодоре" призывают водителей по возможности не выезжать на собственных авто, не оставлять машины на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

Температура воздуха днем ​​от 7 до 9 градусов мороза. Кстати, синоптики прогнозируют морозную погоду в Киеве не только на этой, но и на следующей неделе.

Киев "заваливает" снегом: смотрите видео

Снежная погода наблюдается на всей территории Украины, а также в Европе.