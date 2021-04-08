В Киеве за последние сутки обнаружили 1 886 новых случаев коронавируса. Это на 469 больше чем за предыдущий период. Информация по состоянию на 8 апреля.

В столице было зафиксировано наибольшее количество новых больных в Украине. Всего в столице подтверждено 172 403 случая.

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Сколько умерло

К сожалению, от болезни за прошедшие сутки умерли 48 человек. В предыдущий период было зафиксировано 45 смертей. Всего от коронавируса в столице умерли 3 749 человек.

Сколько выздоровело

Впрочем, побороли коронавирус 717 человек за сутки, а за все время пандемии – 109 449 человек.

В то же время в Киеве за сутки было сделано 1 890 прививок от COVID-19.

Киевская область

В Киевской области зафиксировано 103 187 случаев COVID-19 (976 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 81 722 человека (776 за сутки), умерли 1 806 человек (50 за сутки).

Украина

Украина оказалась на 1 месте в Европе по количеству новых больных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

По состоянию на 8 апреля выявили 19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Общую статистику по Украине обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.