За сутки 9 апреля в Киеве коронавирус подтвердили в 1 605 местных жителей. В результате осложнений умер 51 человек – это самое большое суточное количество с начала эпидемии.

В целом в столице COVID-19 диагностировали уже в 175 872 человек, преодолели болезнь 110 832 жителей Киева, к сожалению, умерли 3 848.

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Актуальная статистика за сутки в Киеве

В течение 9 апреля коронавирус подтвердили в 1 695 киевлян.

922 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет

45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.

За сутки в результате осложнений умер аж 51 человек – это самое большое суточное количество с начала эпидемии COVID-19 в Украине.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:

Дарницком – 304,

Деснянском – 250,

Днепровском – 233.

Информация о госпитализации

госпитализировали 158 больных коронавирусом;

в больницах с подозрением на COVID-19 и пневмониями оказались 497 местных жителей.

Выздоровление и вакцинация

За сутки коронавирус преодолели 696 человек.

По информации Минздрава, 9 апреля вакцинировали 1 850 киевлян. В целом количество привитых в городе выросло до 32 748, однако никто не получил 2 дозы вакцины.

Обратите внимание! Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продлили продолжительность усиленного карантина. Ограничения будут действовать до 23 апреля.