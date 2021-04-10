В Киеве наибольшее количество смертей вследствие COVID-19 с начала эпидемии
В Киеве наибольшее количество смертей вследствие COVID-19 с начала эпидемии / slovoidilo.ua
За сутки 9 апреля в Киеве коронавирус подтвердили в 1 605 местных жителей. В результате осложнений умер 51 человек – это самое большое суточное количество с начала эпидемии.
Источник:телеграм Виталия Кличко
В целом в столице COVID-19 диагностировали уже в 175 872 человек, преодолели болезнь 110 832 жителей Киева, к сожалению, умерли 3 848.
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Актуальная статистика за сутки в Киеве
В течение 9 апреля коронавирус подтвердили в 1 695 киевлян.
- 922 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет
- 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.
За сутки в результате осложнений умер аж 51 человек – это самое большое суточное количество с начала эпидемии COVID-19 в Украине.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:
- Дарницком – 304,
- Деснянском – 250,
- Днепровском – 233.
Информация о госпитализации
- госпитализировали 158 больных коронавирусом;
- в больницах с подозрением на COVID-19 и пневмониями оказались 497 местных жителей.
Выздоровление и вакцинация
- За сутки коронавирус преодолели 696 человек.
- По информации Минздрава, 9 апреля вакцинировали 1 850 киевлян. В целом количество привитых в городе выросло до 32 748, однако никто не получил 2 дозы вакцины.
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