Киевское метро напомнило о зеленых карточках: с 1 апреля они не будут работать
В киевском метро напоминают, что срок действия зеленых карточек истекает. С 1 апреля они уже не будут действовать.
Источник:"Киевский метрополитен"
Поэтому те пассажиры, у которых есть такие карточки должны использовать все поездки, что на них остались, в ближайшие дни. Решение об отказе от зеленых карточек приняли еще в 2020 году.
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Как заплатить за проезд в метро
Оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно с помощью:
- Kyiv Smart Card
- бесконтактной банковской картой любой платежной системы
- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)
- разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным)
Для того чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.
Объявления Киевского метрополитена
Почему нет единого е-билета
В Киеве уже несколько лет не могут ввести систему единого е-билета. Технические возможности это сделать есть, впрочем мешает бюрократия – правительство с местными киевскими властями не могут договориться о возмещении оплаты проезда льготникам.
Столица отказывается платить за жителей других городов, которые пользуются общественным транспортом в Киеве. Это должно делать правительство.
Введение единого е-билета предусматривает, что все льготники должны получить карточку киевлянина, а ее не выдают жителям из других городов и регионов.
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