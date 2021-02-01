В Киеве во вторник, 1 февраля, наблюдаются пробки на Левом и Правом берегах. Ограничение движения замечено в традиционных для столицы местах.

Источник: Google maps Сайт 24 канала рассказывает куда лучше не ехать в часы пик. Читайте также В перерыве между клиентами: в Киеве сняли, как водитель элитной службы такси употребляет наркотики Где в Киеве трудно проехать утром 1 февраля: Проспект Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)

Улица Центральная

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост

проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

проспект Освободителей

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")

Улица Набережно-Рыбальская,

Гаванский мост,

Улица Набережно-Крещатицкая

проспект Лобановского

Проспект Любомира Гузара

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")

Улица Елены Телиги

Проспект Степана Бандеры Где в Киеве 1 февраля пробки / Скриншот Google Maps Погода в столице Сегодня в Киеве минусовая температура. На дорогах гололед. Водителей призывают быть осторожными. Днем пойдет мелкий снег, однако вскоре он закончится. Вечером осадков не ожидается.