В Киеве 1 февраля наблюдаются пробки: онлайн-карта
Пробки 1 февраля / 24 канал
В Киеве во вторник, 1 февраля, наблюдаются пробки на Левом и Правом берегах. Ограничение движения замечено в традиционных для столицы местах.
Источник: Google maps
Сайт 24 канала рассказывает куда лучше не ехать в часы пик.
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Где в Киеве трудно проехать утром 1 февраля:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)
- Улица Центральная
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост
- проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- проспект Освободителей
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Улица Набережно-Крещатицкая
- проспект Лобановского
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги
- Проспект Степана Бандеры
Где в Киеве 1 февраля пробки / Скриншот Google Maps
Погода в столице
Сегодня в Киеве минусовая температура. На дорогах гололед. Водителей призывают быть осторожными. Днем пойдет мелкий снег, однако вскоре он закончится. Вечером осадков не ожидается.
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