Не успел среагировать: в Киеве Hyundai налетел на дедушку – фото 18+

В ночь на 10 июля в Киеве произошла авария. Водитель Hyundai случайно на скорости налетел на пенсионера, который переходил дорогу.

ДТП произошло ближе к полуночи на столичном проспекте Науки. На место происшествия оперативно прибыли медики и правоохранители.

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Дедушка выскочил на дорогу

Как пояснили очевидцы происшествия, дедушка находился на второй полосе, на плохо освещенной улице. Что именно он там делал – неизвестно. Водитель Hyundai не успел даже среагировать.

Сразу на место происшествия прибыла полиция и медики. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, с травмой головы.

Проспект Науки, где произошло ДТП: карта



В Киеве произошло ДТП / Фото "Киев Оперативный"