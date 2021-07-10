Не успел среагировать: в Киеве Hyundai налетел на дедушку – фото 18+
10 июля 2021 , 12:16Читати новину українською
В ночь на 10 июля в Киеве произошла авария. Водитель Hyundai случайно на скорости налетел на пенсионера, который переходил дорогу.
ДТП произошло ближе к полуночи на столичном проспекте Науки. На место происшествия оперативно прибыли медики и правоохранители.
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Дедушка выскочил на дорогу
Как пояснили очевидцы происшествия, дедушка находился на второй полосе, на плохо освещенной улице. Что именно он там делал – неизвестно. Водитель Hyundai не успел даже среагировать.
Сразу на место происшествия прибыла полиция и медики. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, с травмой головы.
Проспект Науки, где произошло ДТП: карта