В Киеве девочка 11 лет нуждается в донорах крови. Она находится в реанимации. Вероятно, ребенок упал с 7-го этажа в Дарницком районе столицы.

Отец девочки написал пост в фейсбуке, в котором просит о помощи. Впрочем, он не сообщает, что произошло.

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Предположительно упала с 7-го этажа

О падении 24 каналу рассказала другая женщина – ее дочь учится в одном классе с пострадавшей. В полиции эту информацию не подтвердили "возможно не обращались", – ответили в пресс-службе киевского управления.

Отец 5-классницы пишет, что "дочь в очень тяжелом состоянии в реанимации. Нужны доноры крови любой группы".

О том, что произошло рассказывает пользовательница фейсбука Наталья Грушко. Женщина пишет, что действительно девочка выпала из окна квартиры, где живет. Ребенок получил многочисленные травмы – врачи уже провели успешную операцию.

Скриншот с фейсбука о том, что произошло в Дарницком районе

Скриншот с фейсбуке - информация о состоянии ребенка

Где можно сдать кровь, чтобы спасти ребенка

Кровь можно сдать в отделениях "Киевского городского центра крови" по адресам:

улица Максима Берлинского, 12

улица Пимоненко, 8

улица Петра Запорожца, 26

Центры принимают доноров в рабочие дни с 8:00 до 16:00 и с 9:00 до 14:00 в субботу (центр на Берлинского). Телефон донорского центра для справок 093 199 34 16.

В центре необходимо указать кому именно сдается кровь – об этом и других деталях расскажет мама этой девочки по номеру– 099 352 21 50. Или можно написать ей в фейсбуке.