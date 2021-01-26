Плакал и звал на помощь: в Киеве 12-летний парень провалился под лед
В Киеве на улице Приречной провалился под лед 12-летний парень. На месте происшествия работали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, врачи и полицейские.
Источник: Национальная полиция Украина
Парня доставили в больницу с переохлаждением. После осмотра медики отпустили подростка домой.
Актуально Угрожал расправой: в Тернополе налоговик требовал у мужчины 40 тысяч долларов
Как произошел инцидент
Очевидец, который прислал сообщение в полицию, вечером вместе со знакомым прогуливались у реки. Они услышали детский плач и крики о помощи.
Подростка увидели на расстоянии в 25 метров от берега. После этого мужчины зашли на базу отдыха, взяли спасательный круг и бросили парню.
Хрупкий лед не выдержал парня
Очевидцы пытались разговаривать с ребенком, ожидая приезда спасателей. Но тонкий лед не выдержал веса ребенка и он провалился в воду.
Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели и вытащили ребенка из ледяной воды,
– говорится в сообщении.
Работники полиции провели профилактическую работу с парнем и его родителями относительно прогулок возле водоемов. В то же время на маму составили административный протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.
Поделиться новостью