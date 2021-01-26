В Киеве на улице Приречной провалился под лед 12-летний парень. На месте происшествия работали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, врачи и полицейские.

Источник: Национальная полиция Украина

Парня доставили в больницу с переохлаждением. После осмотра медики отпустили подростка домой.

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Как произошел инцидент

Очевидец, который прислал сообщение в полицию, вечером вместе со знакомым прогуливались у реки. Они услышали детский плач и крики о помощи.

Подростка увидели на расстоянии в 25 метров от берега. После этого мужчины зашли на базу отдыха, взяли спасательный круг и бросили парню.

Хрупкий лед не выдержал парня

Очевидцы пытались разговаривать с ребенком, ожидая приезда спасателей. Но тонкий лед не выдержал веса ребенка и он провалился в воду.

Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели и вытащили ребенка из ледяной воды,

– говорится в сообщении.

Работники полиции провели профилактическую работу с парнем и его родителями относительно прогулок возле водоемов. В то же время на маму составили административный протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.

Обратите внимание! Спасатели предупредили, что в ближайшие дни в регионах Украины синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха. В то же время лед на реках постепенно будет терять свою прочность, поэтому выходить на него очень опасно.

Как вести себя на льду / Инфографика 24 канала