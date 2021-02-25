В Святошинском районе Киева на улице Зодчих чуть не произошла трагедия. 12-летняя школьница упала с балкона квартиры, где жила.

В результате падения с большой высоты девочка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу медики скорой.

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На месте происшествия работали следователи, будут разбираться с причинами падения школьницы.

Самоубийство или несчастный случай

12-летняя девочка выпала с балкона дома на улице Зодчих, 62-а

Пока неизвестно, девочка выпала с балкона, пытаясь покончить с собой, или же упала случайно. Это пытаются установить правоохранители.

О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.

В последнее время в Украине происходит все больше попыток самоубийства среди подростков. Лишь в Киевской области сначала года 5 подростков покончили жизнь самоубийством.

По некоторым данным, некоторые случаи самоубийств детей – последствия дурного влияния соцсетей и смертельных челленджей или "групп смерти".