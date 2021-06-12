В Киеве грузовик влетел в высоковольтную металлическую опору: конструкция рухнула

В Деснянском районе Киева утром 12 июня произошло ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением и на всей скорости влетел в электроопору ТЭЦ-6.

Удар был настолько мощным, что даже опора весом несколько сотен килограммов не выдержала и завалилась на бок.

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На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасательные службы и специалисты компании ДТЭК. Дело в том, что из-за повреждения опоры без электроэнергии оказалась часть Левого берега Киева.

Наши специалисты сейчас занимаются оперативными переключениями на другие линии, чтобы начать ремонт аварийной. Бытовые и социально важные инфраструктурные объекты Левого берега со светом,

– заявили в ДТЭК.

Как пояснили в пресс-службе компании, восстановительные работы продлятся в течение двух дней. В полиции добавили, что из-за аварии движение по улице Пуховской перекрыли в обе стороны. Что стало причиной аварии, пока не уточняют.

Улица Пуховская, где произошло ДТП: карта



Грузовик влетел в опору ЛЭП / Фото Патрульной полиции