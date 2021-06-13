Участник и свидетель эпохи ОУН-УПА умер 8 июня в возрасте 93 лет. Известно, что он пережил подполье и советские лагеря.

К теме Пережил подполье и лагеря: на Киевщине умер 93-летний член ОУН

В Киеве простились с Орестом Васкулом

В честь Ореста Васкула в столице устроили официальную похоронную процессию с участием Министерства обороны Украины и почетного караула Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого. Церемония отпевания состоялась в Михайловском Златоверхом соборе.



Церемония прощания с Орестом Васкулом / Фото "Укринформ"

С воином ОУН попрощалось много людей, среди которых немало политиков и творческих деятелей. В частности, провести его в последний путь пришли:

бывший министр образования Сергей Квит;

заместитель главы Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак;

экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович;

проводник добровольческого движения ОУН Николай Коханивский.

По словам представителя ОУН, Орест Васкул достойно пережил плен, советские концлагеря, всегда оставался целостным человеком и сделал немало для Украины по жизни.



В столице простились с воином ОУН Орестом Васкулом / Фото "Укринформ"

Что известно об Оресте Васкуле