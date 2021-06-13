Участник и свидетель эпохи ОУН-УПА умер 8 июня в возрасте 93 лет. Известно, что он пережил подполье и советские лагеря.
К теме Пережил подполье и лагеря: на Киевщине умер 93-летний член ОУН
В Киеве простились с Орестом Васкулом
В честь Ореста Васкула в столице устроили официальную похоронную процессию с участием Министерства обороны Украины и почетного караула Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого. Церемония отпевания состоялась в Михайловском Златоверхом соборе.
Церемония прощания с Орестом Васкулом / Фото "Укринформ"
С воином ОУН попрощалось много людей, среди которых немало политиков и творческих деятелей. В частности, провести его в последний путь пришли:
- бывший министр образования Сергей Квит;
- заместитель главы Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак;
- экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович;
- проводник добровольческого движения ОУН Николай Коханивский.
По словам представителя ОУН, Орест Васкул достойно пережил плен, советские концлагеря, всегда оставался целостным человеком и сделал немало для Украины по жизни.
В столице простились с воином ОУН Орестом Васкулом / Фото "Укринформ"
Что известно об Оресте Васкуле
- Орест Васкул в 1942 году вступил в Организацию украинских националистов. Во время Второй мировой войны воевал в дивизии "Галичина".
- Во время битвы под Бродами в 1944 году воин попал в советский плен, однако смог сбежать оттуда.
- Он в течение нескольких лет находился в советских лагерях. После возвращения в Украину получил отказ в регистрации из-за того, что некоторое время жил в российском городе Воркута.
- В 1984 году его снова судили за антисоветскую пропаганду, а в 1987 году он вышел из тюрьмы.
- Орест Васкул с 1992 года возглавлял киевское краевое братство ветеранов ОУН и УПА. Также был членом главной Булавы Всеукраинского братства ОУН-УПА.