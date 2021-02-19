В Киеве в Дарницком районе 7-летний мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта. Как выяснилось, его изнасиловал 13-летний родственник, который остался с мальчиком наедине буквально на полчаса.

Родители пострадавшего ребенка сами оставили его на юного "дядю" – он должен был присматривать за младшим. Журналистам рассказали, что у 7-летнего мальчика проблемы со здоровьем и инвалидность.

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В полиции факт изнасилования подтвердили. Об этом пишут на сайте ТСН. Однако подробности правоохранители не сообщают.

Юный насильник приходится двоюродным братом одного из родителей пострадавшего.

Согласно украинскому законодательству, уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет, а подозреваемому только 13.

В отдельных случаях ответственность может наступать и с 11 лет, по согласованию с прокурором следователь может обратиться в суд с требованием применить к подозреваемому принудительные меры воспитательного характера,

– отметил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.

Он также добавил, что с подозреваемым подростком будут работать ювенальные полицейские.