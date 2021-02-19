В Киеве 13-летний парень изнасиловал 7-летнего племянника инвалида
В Киеве в Дарницком районе 7-летний мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта. Как выяснилось, его изнасиловал 13-летний родственник, который остался с мальчиком наедине буквально на полчаса.
Источник:"Обозреватель"
Родители пострадавшего ребенка сами оставили его на юного "дядю" – он должен был присматривать за младшим. Журналистам рассказали, что у 7-летнего мальчика проблемы со здоровьем и инвалидность.
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В полиции факт изнасилования подтвердили. Об этом пишут на сайте ТСН. Однако подробности правоохранители не сообщают.
Юный насильник приходится двоюродным братом одного из родителей пострадавшего.
В отдельных случаях ответственность может наступать и с 11 лет, по согласованию с прокурором следователь может обратиться в суд с требованием применить к подозреваемому принудительные меры воспитательного характера,
– отметил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.
Он также добавил, что с подозреваемым подростком будут работать ювенальные полицейские.
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