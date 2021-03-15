В Киеве поздно вечером 15 марта произошел пожар на улице Сагайдачного. В соцсетях пишут, что горел ресторан "Алаверды".

Возгорание возникло в вытяжном шкафу. Огонь уже потушили. Жертв и пострадавших нет. На месте работали спасатели ГСЧС.

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Огонь и искры

На кадрах, которые опубликовали в сообществе "Киев Оперативный", видны искры и огонь. Вероятно, огонь повредил электросети.

Пожар возник недалеко от станции метро "Почтовая площадь", возможно, в помещении грузинского ресторана "Алаверды".

В Киеве на Сагайдачного горит ресторан: видео

Автор публикации отметил, что на улице Сагайдачного "сегодня все пошло не так", поскольку днем на этой улице была другая беда – прорвало канализацию и просто посреди дороги появился небольшой фонтан.

Огонь побороли

Позже на фейсбук-странице ГСЧС появилась информация, что пожар возник по адресу: улица Сагайдачного, 10.

Огонь распространился на электрокабели. В 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 квадратных метров, и в 21:39 ликвидировано.