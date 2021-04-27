Парень, которого задержали за совершение тройного убийства, может избежать пожизненного заключения. Поскольку ему еще не исполнилось 18.

Как сообщили в департаменте уголовного розыска полиции Украины, следователям задержанный заявил, что его "перемкнуло". При этом он якобы давал 8-летнему брату "последний шанс", но тот не "исправился".

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Если суд признает вину парня, ему грозит до 15 лет заключения.

После убийства жил рядом с телами

Убийство произошло на улице Ревуцкого на Харьковском жилом массиве где-то 23 апреля.

Правоохранители о преступлении узнали только после того, как к ним обратилась бабушка подростка. Полицейские вызвали спасателей, которые взломали дверь. Внутри копы увидели тела мужчины, женщины и их 8-летнего сына.

После проведения оперативных мероприятий, следователи выяснили личность предполагаемого убийцы. Им оказался старший сын супругов, которому недавно исполнилось 16.

Парень по имени Максим, как утверждают соседи, был вежливым, однако нередко выпивал. Также подросток жаловался на то, что мать и отец постоянно пьянствуют и унижают его.

После убийства подросток несколько суток находился в квартире рядом с погибшими. Однако бросился бежать, когда узнал, что его родителей начали разыскивать.

В содеянном сознался

16-летнего подозреваемого полицейские задержали на улице, где он гулял. При себе парень имел нож. В совершении убийства подросток признался.

Правоохранители выяснили, что подросток во время конфликта сначала зарезал отца. Затем он набросился на мать, а затем – расправился с братом. Из-за чего именно произошла ссора между парнем и взрослыми, выясняют следователи. Соседи, как узнали журналисты ТСН, отмечают, что семейные конфликты были для этой семьи нормой. Им даже иногда приходилось вызывать полицию.

При этом последние дни никакого шума из квартиры не слышали. Сам подросток выходил на улицу гулять.

По делу следователи уже назначили психологическую экспертизу. Досудебное расследование ужасного убийства продолжается.