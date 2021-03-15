В Киеве в течение ночи на 16 марта и утром ожидается густой туман. Видимость на дорогах будет ограниченной – 200-500 метров.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В городе объявлен первый уровень опасности – "желтый".

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Советы для водителей

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями

при остановке включить аварийную световую сигнализацию

избегать резких маневров на дороге

Туман накрыл не только столицу

Такая туманная погода будет на всем Юге Украины, кроме Сумской области. Также туман прогнозируют в Винницкой и Черкасской областях.