В Киеве стоит туман: водителей предупреждают об опасности
Северную Украину окутал туман / pixabay
В Киеве в течение ночи на 16 марта и утром ожидается густой туман. Видимость на дорогах будет ограниченной – 200-500 метров.
Источник:"Укргидрометцентр"
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В городе объявлен первый уровень опасности – "желтый".
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Советы для водителей
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию
- избегать резких маневров на дороге
Туман накрыл не только столицу
Такая туманная погода будет на всем Юге Украины, кроме Сумской области. Также туман прогнозируют в Винницкой и Черкасской областях.
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