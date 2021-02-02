В Киеве с 17 этажа выпрыгнула 13-летняя девочка: фото
Второй случай падения с высоты несовершеннолетней девочки произошел в Киеве за последние сутки. Трагедия произошла на улице Михаила Максимовича в Голосеевском районе столицы.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Правоохранители расследуют очередное самоубийство, которое совершила школьница. С квалификацией смертельного происшествия следователи пока не определились.
Сейчас правоохранители выясняют, что именно привело к гибели ребенка.
Что известно о падении 13-летней девочки с высоты в Киеве
На месте трагического происшествия работают следователи / Фото dtp.kiev.ua
- Погибшая 2007 года рождения жила в доме, с балкона которого выпрыгнула.
- Как выяснили правоохранители, перед падением девочка оставила школьный портфель и мобильный телефон.
- Упала девочка с балкона общего назначения. От полученных травм она погибла мгновенно.
На месте происшествия работали врачи скорой, которые ничем ребенку помочь не смогли. Сейчас следователи опрашивают свидетелей ужасного инцидента, а также пытаются установить все обстоятельства трагедии.
Девочка упала с балкона 17 этажа / Фото dtp.kiev.ua
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