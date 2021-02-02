Второй случай падения с высоты несовершеннолетней девочки произошел в Киеве за последние сутки. Трагедия произошла на улице Михаила Максимовича в Голосеевском районе столицы.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Правоохранители расследуют очередное самоубийство, которое совершила школьница. С квалификацией смертельного происшествия следователи пока не определились.

Сейчас правоохранители выясняют, что именно привело к гибели ребенка.

Что известно о падении 13-летней девочки с высоты в Киеве



На месте трагического происшествия работают следователи / Фото dtp.kiev.ua

Погибшая 2007 года рождения жила в доме, с балкона которого выпрыгнула.

Как выяснили правоохранители, перед падением девочка оставила школьный портфель и мобильный телефон.

Упала девочка с балкона общего назначения. От полученных травм она погибла мгновенно.

На месте происшествия работали врачи скорой, которые ничем ребенку помочь не смогли. Сейчас следователи опрашивают свидетелей ужасного инцидента, а также пытаются установить все обстоятельства трагедии.



Девочка упала с балкона 17 этажа / Фото dtp.kiev.ua