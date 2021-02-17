В Киеве вечером 17 февраля правоохранители собираются ограничить движение по центральным улицам из-за проведения массовых акций. Также полиция усиливает охрану в столице.

Работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных мероприятий, говорится в сообщении правоохранителей.

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В органы местной власти уже поступило несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части Киева. Следовательно полицейские усилили меры безопасности в местах их проведения.

К обеспечению правопорядка привлекли также кинологов, взрывотехников и полицейских диалога.

В связи с проведением мероприятий отдельные центральные улицы могут быть ограничены в дорожном движении.

Просим водителей заранее планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации,

– сообщает пресс-служба МВД.