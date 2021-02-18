В Киеве 18 февраля на остановке прямо у выхода из метро "Лукьяновская", нашли замерзшего мужчину. Вероятно он умер от переохлаждения.

Об этом журналистам сообщили очевидцы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и криминалист. Правоохранители будут выяснять обстоятельства этой смерти.

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Пока никаких подробностей нет. Вероятно, мужчина просто замерз на морозе. В столице сейчас -16, а ночью было холоднее.



В Киеве насмерть замерз мужчина / Фото Kyiv Mediа

К слову, 17 февраля в Парке партизанской славы в Дарницком районе Киева нашли мертвую молодую девушку. Ее карманы были вывернуты, в СМИ сообщали, что вероятно ее чем-то накачали, а потом ограбили.

А в прошлом месяце в столице трагически погиб дворник-индиец. Его звали Аптар. Мужчина вернулся из больницы и не смог зайти в свою ночлежку. Он лег спать в заброшенном автобусе во дворе на Борщаговке и замерз насмерть на морозе. Его тело увезли на родину – в Индии у мужчины остался брат и мама.