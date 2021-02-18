В Киеве 18 февраля снова сообщили о том, что заминировали станции метро – речь идет о "Дворце спорта" и "Майдане Независимости". Их сейчас закрыли на вход и выход для того, чтобы проверить настоящая ли это угроза.

В то же время полиция передала в суд дело другого "минера" из Луганска, который в прошлом году угрожал взорвать киевскую станцию "Крещатик".

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Пока неизвестно есть ли сейчас взрывчатка на станциях метро, вероятно это очередной фейк. Однако ради безопасности станции были закрыты на вход и выход. О возобновлении их работы будет сообщено позже. Об этом сообщает КГГА.

Правоохранители уже проверяют информацию, которую они получили от анонима.

В Киеве будут судить "минера" из Луганска

В ноябре 2020 года он позвонил правоохранителям и заявил, что поезд, следовавший до станции метро "Крещатик", подорвется ли через 20 минут. Это была ложь. Полиция задержала террориста – им оказался ранее судимый 42-летний житель Луганска.

Мужчине за такие "шутки" грозит тюрьма до 6 лет.

В Киеве очень часто появляются сообщения о минировании метро или государственных органов, торговых центров и тому подобное. Но полиция каждый раз взрывчатку не находит.

Есть версия, что этим занимаются для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине – посеять панику.

Правоохранители задержали уже нескольких псевдоминеров. Кроме этого жителя Луганска в столице, к примеру, задержали уроженца Львовской области с паспортом гражданина США.