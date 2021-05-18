В частности метеоролог Наталья Диденко отметила, что "если бы не сирень с каштанами, то можно было бы и ошибиться сезоном". Она прогнозирует аналогичную погоду и завтра – в среду 19 мая снова дожди и грозы.
Погода в Украине Прогноз погоды на 19 мая: дожди и грозы не будут отпускать Украину
Град, дождь 18 мая
В Киеве во вторник утром почти не было солнца и понемногу дождило, а во второй половине дня выпал даже град.
Погода 19 мая
Завтра, в среду, погода будет аналогичной.
Берите зонты, будьте внимательными на дорогах, мокро, скользко! Днем воздух будет свежим, максимально около +18 градусов,
– пишет Диденко.
Такая дождливая погода будет держаться до конца недели. Потепления ждут в субботу 22 мая. Будет наконец солнечно и тепло.