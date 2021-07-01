Правоохранители, которые опросили потерпевшего, открыли уголовное производство по статье о краже. За 3 дня с момента совершения преступления предполагаемую злоумышленницу задержали. По данным сообщества "Киев оперативный", она оказалась 19-летней ромкой, которая уже неоднократно попадалась за совершение подобных преступлений.

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​​3 дня ходила с документами американца

Судя по записи с камеры наблюдения, злоумышленница действовала вместе с приспешниками. Они преследовали дипломата и вытащили у него из кармана бумажник.

Молодую злоумышленницу задержали. Как выяснили полицейские непосредственную кражу кошелька иностранца могла осуществить уроженка Закарпатья Ирина Ласлова.

Часть похищенных у помощника атташе вещей находилась при задержанной. В частности, водительское удостоверение, дипломатическая карта и банковские карты.

30 июня девушке сообщили о подозрении в совершении преступления. Если ее признают виновной, судьи могут наказать ее штрафом карается штрафом в 1050 гривен или общественными работами на срок от 80 до 240 часов. Также в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде исправительных работ, до 6 месяцев ареста или до 3 лет лишения свободы.

Вскоре служители Фемиды будут избирать задержанной меру пресечения.

Смотрите видео с ромами, которые похитили кошелек у помощника атташе посольства США: