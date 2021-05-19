Такая дикость, по словам полиции, была обусловлена тем, что задержанный якобы оказал сопротивление, был пьян и предположительно выбросил пакетик с наркотиками. В то же время правоохранители начали служебное расследование, которое оценит правомерность действий полицейских.
Подобная ситуация Надел наручники и дал по затылку: в Киеве полицейский грубо обыскал юношу – видео
Версия Бугайчука
Дмитрий Бугайчук встретился с другом на Подоле. К ним вдруг подъехали сотрудники полиции и приказали подойти к автомобилю.
Коротко объясню. Неизвестный чувак подошел ко мне и попросил подойти к полицейской машине. На вопрос с какой радости, сразу дал мне в нос. Я потерял сознание. Дальше они меня долго возили по асфальту,
– рассказывает пострадавший художник.
Дополнение адвоката
После этого Бугайчуку продолжили наносить удары и надели наручники. В них он был более двух часов, об этом рассказал "Общественному" адвокат художника Всеволод Игнатенко.
По его словам, задержание Бугайчука юридически никто не оформлял.
После этого приехала следственная оперативная группа и под протокол осмотра места происшествия изъяли некий пакет с веществом якобы похожим на какое-то наркотическое средство. Пока мы не можем ничего утверждать, поскольку продолжается экспертиза. Мы с подзащитным проехались в отделение полиции, он предоставил свои объяснения,
– сказал Игнатенко.
Как написал знакомый Бугайчука Иван Скорина, один из спецназовцев, который бил мужчину, является переаттестованным работником "Беркута". По словам мужчины, он также причастен к избиению совладельца издания "Буквы" в 2017 году.
В Киеве полиция избила художника Бугайчука: видео
Версия полиции
По версии полиции Киева, во время патрулирования Подольского района спецназовцы заметили двух "подозрительных" незнакомцев, а те начали от них убегать. Правоохранители поймали одного из них.
По их информации, для документирования происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также карета скорой медицинской помощи, а изъятый пакет направили на экспертное исследование.
В полиции открыли уголовное производство за незаконное производство, приобретение или хранение наркотических средств.