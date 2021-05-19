Такая дикость, по словам полиции, была обусловлена тем, что задержанный якобы оказал сопротивление, был пьян и предположительно выбросил пакетик с наркотиками. В то же время правоохранители начали служебное расследование, которое оценит правомерность действий полицейских.

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Версия Бугайчука

Дмитрий Бугайчук встретился с другом на Подоле. К ним вдруг подъехали сотрудники полиции и приказали подойти к автомобилю.

Коротко объясню. Неизвестный чувак подошел ко мне и попросил подойти к полицейской машине. На вопрос с какой радости, сразу дал мне в нос. Я потерял сознание. Дальше они меня долго возили по асфальту,

– рассказывает пострадавший художник.

Дополнение адвоката

После этого Бугайчуку продолжили наносить удары и надели наручники. В них он был более двух часов, об этом рассказал "Общественному" адвокат художника Всеволод Игнатенко.

По его словам, задержание Бугайчука юридически никто не оформлял.

После этого приехала следственная оперативная группа и под протокол осмотра места происшествия изъяли некий пакет с веществом якобы похожим на какое-то наркотическое средство. Пока мы не можем ничего утверждать, поскольку продолжается экспертиза. Мы с подзащитным проехались в отделение полиции, он предоставил свои объяснения,

– сказал Игнатенко.

Как написал знакомый Бугайчука Иван Скорина, один из спецназовцев, который бил мужчину, является переаттестованным работником "Беркута". По словам мужчины, он также причастен к избиению совладельца издания "Буквы" в 2017 году.

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Версия полиции

По версии полиции Киева, во время патрулирования Подольского района спецназовцы заметили двух "подозрительных" незнакомцев, а те начали от них убегать. Правоохранители поймали одного из них.

"Мужчина находился с явными признаками алкогольного опьянения и при задержании оказал сопротивление, а затем было принято решение применить слезоточивый газ и наручники. При этом, когда незнакомец убегал, полицейские увидели, как он выбросил из кармана телефон и какой-то пакет. Поэтому далее в присутствии понятых правоохранители провели осмотр места происшествия и на тротуаре обнаружили зиппакет с веществом зеленого цвета, похожим на марихуану", – сообщили в полиции.

По их информации, для документирования происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также карета скорой медицинской помощи, а изъятый пакет направили на экспертное исследование.

В полиции открыли уголовное производство за незаконное производство, приобретение или хранение наркотических средств.