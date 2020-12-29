В Киеве хотят отремонтировать главную улицу – Крещатик. Что планируют сделать – читайте в статье.

Институт "Киевдормостпроект" разрабатывает план обновления внешнего вида и функционала главной улицы Украины. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

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Капитальный ремонт на Крещатике, в соответствии с проектом, начинается от Европейской площади – на месте стыка брусчатки и асфальта и продлится вплоть до Бессарабской площади – до точки примыкания бульвара Тараса Шевченко. Всего на Крещатике отремонтируют 1165 метров дорожного покрытия и тротуарной части.

Специалисты нашего института работают, в частности, над капитальным ремонтом улицы Крещатик с неполной заменой конструкции дорожной одежды и капитальным ремонтом тротуаров,

– рассказал директор института Владимир Воробьев.

Также на улице обустроят велодорожки и проведут капитальный ремонт инженерных сетей.

Что будут обновлять

Для обновления внешнего вида улицы предусматривается и ремонт фонтанов, замена поврежденных зеленых насаждений, тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами для людей, которые в этом нуждаются.

Над проектом работает большой коллектив специалистов во главе с главным инженером проекта Геннадием Кибальчуком. Партнером в разработке проекта является ООО "Архитектурная студия "Колесников".