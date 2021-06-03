Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, координатор программы "Большая стройка". Он отметил, что строительство начнут уже в этом году.

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Кирилл Тимошенко рассказал, что сейчас специалисты уже завершают планировку объекта.

Мы хотим, чтобы это была действительно красивая окружная, а не просто отрезок дороги,

– заявил он.

Тимошенкко подчеркнул, что кроме проекта окружной дороги в Киеве в этом году запланировано достроить Дарницкий мост.

Чиновник добавил, что у Украины накопилось много проблем в инфраструктуре, которые требуют немедленного решения. Поэтому команда "Большой стройки" наращивает темпы и прилагает усилия для скорейшей реализации проектов. Для того готовят проектную документацию, чтоб в новом строительном сезоне сразу начать работы.